Siirt'te tüplü bıttım fidanı ve yem bitkileri tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde tüplü bıttım fidanı ve yem bitkileri tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Siirt Valiliği tarafından desteklenen iki projeyle üreticilere tüplü bıttım fidanı ve yem bitkileri tohumu desteği sağlandığını belirtti.

Siirt Fıstığı Geliştirme Projesi ile 19 çiftçiye 225 dekarda yeni bahçe oluşturmak amacıyla 4 bin 500 tüplü bıttım fidanı, 39 çiftçiye 850 dekar alana ekilmek üzere 4 ton 160 kilogram yonca tohumu, 34 çiftçiye 1000 dekar alana ekilmek üzere 14 ton 700 kilo fiğ tohumu dağıtıldığını ifade eden Demirhan, desteklerin diğer ilçelerde de devam edeceğini söyledi.

Demirhan, yüzde 75'i hibe ve yüzde 25'i çiftçi katkısı olan projelerin toplam maliyetinin 250 bin lira olduğunu kaydetti.

Törene, Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Pervari Tarım ve Orman Müdür Vekili Tekin Gök, kurum yetkilileri ve üreticiler katıldı.