Siirt'te Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika
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Siirt'te Turizm Haftası kutlandı

21.04.2022 18:17
Siirt'te Turizm Haftası kutlandı

Siirt'te, Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Siirt'te, Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, kentin zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Siirt'in Mezopotamya ve Anadolu'nun izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Tekin, Siirt'te son yıllarda önemli turizm hamleleri gerçekleştirildiğini aktardı.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Nuri Sevgin ve Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Görevlisi Müge Kardeş, turizm konulu sunumlarını yaptı.

Program, Siirt tanıtım videosunun izlenmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika


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