Siirt'te Türk Kızılay'dan öğretmenlere ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılay Siirt Şubesi, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Siirt 14 Eylül Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya gelen Kızılay gönüllüleri, öğretmenlere çiçek verdi.

Şube Başkanı Nihat Altunç, öğretmenlerin çok kutsal bir mesleği icra ettiğini belirterek, "Geçeceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarına hazırlayan vefakar öğretmenlerimizi Türk Kızılay olarak bu özel günde ziyaret ettik. Ülkesini ve milletini seven bireyler yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." dedi.