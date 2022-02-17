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Siirt'te Türk Kızılayı bedensel engelliye akülü araç desteğinde bulundu - Son Dakika

Siirt'te Türk Kızılayı bedensel engelliye akülü araç desteğinde bulundu

17.02.2022 14:11
Siirt'te Türk Kızılayı bedensel engelliye akülü araç desteğinde bulundu

Türk Kızılayı Siirt'te bedensel engelli 19 yaşındaki Şahin Benek'in akülü araç talebini yerine getirdi.

Türk Kızılayı Siirt'te bedensel engelli 19 yaşındaki Şahin Benek'in akülü araç talebini yerine getirdi.

Merkeze bağlı Köprübaşı köyünde oturan Benek, yakınları aracılığıyla Türk Kızılayı'na akülü araç talebinde bulundu.

Talebe olumlu karşılık veren Türk Kızılayı Genel Merkezince, Siirt şubesine gönderilen araç, Kızılay gönüllülerince Benek'e evinde teslim edildi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, engelli gence akülü araç kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Engellilere destek olmayı sürdüreceğini dile getiren Altunç, "Kimsesizlerin kimsesi olan Kızılayın ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmaları sürdürüyor." diye konuştu.

Şahin Benek de emeği geçenlere teşekkür ederek, tekerlekli sandalye ile gitmekte zorlandığını, Türk Kızılayı sayesinde artık tek başına dolaşabileceğini aktardı.

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Türk Kızılayı, Tragger, Siirt, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Türk Kızılayı bedensel engelliye akülü araç desteğinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te Türk Kızılayı bedensel engelliye akülü araç desteğinde bulundu - Son Dakika
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