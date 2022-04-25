Siirt'te tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi

25.04.2022 16:50
Siirt'te tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi

Siirt'te boş bir arazide 3 kişiden şüphelenen polis ekipleri, durdurdukları şahısların üst aramasında tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi.

Siirt'te boş bir arazide 3 kişiden şüphelenen polis ekipleri, durdurdukları şahısların üst aramasında tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, Yeni Mahalle Hz. Fakirullah Caddesindeki boş arazi içerisinde durdurulan, Y.Ö., M.T. ve M.N. isimli şahısların yapılan kaba üst yoklamasında, daralı ağırlığı 2,74 gram gelen tütünle karışık toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Esrar, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika


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