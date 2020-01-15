Siirt'te tuzağa yakalanan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi doğaya bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te tuzağa yakalanan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi doğaya bırakıldı - Son Dakika

Siirt'te tuzağa yakalanan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi doğaya bırakıldı

6 saat önce

Siirt'te tuzağa yakalanan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi doğal ortamına bırakıldı.

Siirt'te tuzağa yakalanan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi doğaya bırakıldı, System.String[]

Siirt'te tuzağa yakalanan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi doğal ortamına bırakıldı.

Botan Vadisi Milli Parklar sınırları içindeki Alkumru Barajı'nda yabani hayvanlar için kurulan kapana, türü tehlike altında olan yaban kedisi yakalandı.

Baraj yetkililerinin durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine ekipler, gerekli önlemi aldıktan sonra yaban kedisini doğal ortamına bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, kedigiller familyasından olan yaban kedisinin, yüksek dağlık ve ormanlık alanda yaşadığını belirterek, "Bu kedi türünün tüyleri daha fazla ve kuyrukları daha uzun. Bu tür daha çok ormanlık, sazlık ve yüksek dağ kesiminde yaşıyor. Burada fare ve kuş türü etçil hayvanlarla besleniyor." dedi.

Dağlık alanda yaşayan bu türün neslini korumak için avcıların bilinçsiz avlanmaması gerektiğini dile getiren Amcalar, "Çok az sayıda görülen bir kedi türünün, Botan Vadisi Milli Parklar sınırları içinde görülmesi bizim için de çok önemli. Botan yaban hayvanları için güzel bir alan." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Alkumru Barajı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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