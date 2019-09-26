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Siirt'te TYP alımları kura ile belirlenecek

1 saat önce

Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İş-Kur) yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 675 işçi kura ile belirlenecek.

Siirt'te TYP alımları kura ile belirlenecek, System.String[]

Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İş-Kur) yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 675 işçi kura ile belirlenecek.


İş-Kur İl Müdürü Ömer Aslan, TYP kapsamında İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 500'ü temizlik 175'i de güvenlik olmak üzere 675 işçinin alınacağını belirtti.


Kuraların İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde şeffaf bir şekilde yapılacağını aktaran Aslan, "Okullarda çalıştırılmak üzere alınacak 675 kişi önümüzdeki hafta yapılacak kura ile belirlenecek. Temizliğe 35 yaş ve üstü, güvenliğe de 19 yaş ve üstü işçi alınacak. Program 30 Haziran 2020'de sona erecek." dedi.

Siirt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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