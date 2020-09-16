Siirt'te TYP kapsamında 805 kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Siirt'te Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 805 kişi istihdam edilecek.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, Toplum Yararına Programlar kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 625'i temizlik bakım ve onarım, 180'i güvenlik personeli toplam 805 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

İş başvurularının 18 Eylül'de sona ereceğini ifade eden Aslan, "Okullarda çalıştırılmak üzere alınacak işçiler noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. İsmi çıkanlar 1 Ekim itibarıyla işe başlatılacak. Çalışma programı 30 Haziran'da sona erecek. Kadınlar için 18 yaş, erkeklerde ise 35 yaşını tamamlamış olma şartı aranacak." dedi.