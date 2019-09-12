Siirt'te ücretsiz YKS kursu

Siirt'te ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)



kursu açılacak.

Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Saraç Batur, yaptığı açıklamada, kentte lise mezunlarının YKS'ye daha iyi hazırlanmaları için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) alanlarında destekleme ve yetiştirme kursları açacaklarını söyledi.



Kurslar ile mezun öğrencilerin sınavlara programlı bir şekilde hazırlanma şansı elde edeceklerini ifade eden Batur, Kurslarımıza başvurmak isteyen lise mezunlarımızın 21 Eylül'e kadar kurumumuza başvurmaları gerekiyor." dedi.