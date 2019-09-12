Son Dakika Haberleri: Siirt'te ücretsiz YKS kursu
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Siirt'te ücretsiz YKS kursu

1 saat önce

Siirt'te ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursu açılacak.

Siirt'te ücretsiz YKS kursu, System.String[]

Siirt'te ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)


kursu açılacak.

Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Saraç Batur, yaptığı açıklamada, kentte lise mezunlarının YKS'ye daha iyi hazırlanmaları için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) alanlarında destekleme ve yetiştirme kursları açacaklarını söyledi.


Kurslar ile mezun öğrencilerin sınavlara programlı bir şekilde hazırlanma şansı elde edeceklerini ifade eden Batur, Kurslarımıza başvurmak isteyen lise mezunlarımızın 21 Eylül'e kadar kurumumuza başvurmaları gerekiyor." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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