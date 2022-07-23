Siirt'te üçüncü kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında oturan ailenin 5 yaşındaki çocukları Miraç Yelboğa, dengesini kaybederek pencereden düştü.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı.
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