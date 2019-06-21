Son Dakika Haberleri: Siirt'te "Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu"
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Siirt'te "Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu"

1 saat önce

Siirt Üniversitesince düzenlenen, "Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu" başladı.

Siirt'te
Siirt Üniversitesince düzenlenen, "Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu" başladı.
Siirt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Erman, üniversitenin çok yoğun bilimsel aktivite içerisinde olduğunu söyledi.
Üniversite olarak 2018-2019 yılında uluslararası ve ulusal düzeyde birçok sempozyuma, konferansa, kongreye ve çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Erman, "Şüphesiz bilimsel etkinlikler üniversitemiz açısından önemli olduğu gibi bölgemiz için de önemli fırsatlar doğurmaktadır. Özel sektöre, öğrencilerimize, akademisyenlerimize buradaki bildirilerin çok önemli katkılar sağladığını ve akademik gelişimi teşvik ettiğini düşünmekteyiz." şeklinde konuştu.
El Cezeri ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bu bölgenin değerleri olduğunu ve bilimsel aktivitelerde onları örnek aldıklarını ifade eden Erman, "Bu şahsiyetlerden başta öğrencilerimiz olmak üzere üniversitemizde akademik çalışma yapan akademisyenlerimizin de ilham almasını ve onların eserlerini yaşatmalarını canı gönülden arzu etmekteyiz." diye konuştu.
Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Fevzi Hansu da, sempozyuma 13 ülkeden 230 bildirinin sunulacağını aktardı.
Hansu, sempozyumun iki gün boyunca 40 oturum halinde süreceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel
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