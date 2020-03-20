Siirt'te umreden dönem vatandaşlar izlemeye alındı - Son Dakika
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Siirt'te umreden dönem vatandaşlar izlemeye alındı

6 saat önce

Siirt Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla umreden dönen vatandaşları evlerinde izlemeye alarak, Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralı konusunda hatırlatmada bulundu.

Siirt Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla umreden dönen vatandaşları evlerinde izlemeye alarak, Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralı konusunda hatırlatmada bulundu.

Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde 2 ekip 10 sağlık görevlisi, polis eşliğinde umreden dönem 34 evi ziyaret ederek sağlık kontrolü yaptı.

Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Ömer Öz, umreden dönen vatandaşların izlemeye alındığını belirtti.

Öz, şöyle konuştu:

"Umreden gelen vatandaşları evlerinde ziyaret ettik. Zaten günde iki defa kendilerini arayarak önemle evde olmalarını belirtiyoruz. Bugün de evlerinde onların kronik durumlarına bakacağız. Onlardan ricamız evde kalmaları toplumu riske atmamaları, hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığını düşünmelerini bekliyoruz."

Siirt'te umreden dönem vatandaşlar izlemeye alındı

Polis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:34 Kaynak: AA

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