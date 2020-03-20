Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip - Son Dakika
Son Dakika Genel Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip - Son Dakika

Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip

6 saat önce

Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip Siirt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı tedbir amacıyla umreden dönen vatandaşları evlerinde izlemeye alarak, tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip

SİİRT - Siirt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı tedbir amacıyla umreden dönen vatandaşları evlerinde izlemeye alarak, tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde 2 ekip 10 sağlık görevlisi, polis eşliğinde umreden dönen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrolü yaptı. Umreden dönen vatandaşların tedbir amaçlı izlemeye alındığını belirten Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Ömer Öz, umreden dönen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerinde bulunduklarını söyledi. Öz, "Umreden gelen vatandaşları evlerinde ziyaret ettik. Zaten günde iki defa kendilerini arayarak önemle evde olmalarını belirtiyoruz. Bugün de evlerinde onların kronik durumlarına bakacağız. Onlardan ricamız evde kalmaları toplumu riske atmamaları, hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığını düşünmelerini bekliyoruz" dedi.

Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip

İl Sağlık Müdürlüğü, Polis, Siirt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:13 Kaynak: İHA

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