Son Dakika Haberleri: Siirt'te üreticilere "Kırsal Kalkınma Destekleri" anlatıldı
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Siirt'te üreticilere "Kırsal Kalkınma Destekleri" anlatıldı

2 saat önce

Siirt'te üreticiler Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirildi.

Siirt'te üreticilere

Siirt'te üreticiler Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Yılman, desteklemeye esas yatırım konuları, destekleme miktarları, oranları ve başvuru süreçleri hakkında üreticilere bilgi sundu.

Müdür Yılman yaptığı konuşmada, toplantıda yenilenebilen enerji sistemleri, seracılık faaliyetleri, tarımsal üretim, soğuk hava depoları, hayvancılık ve arıcılık makine ekipmanları ile sabit yatırımlar konularında verilecek desteklemeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Ziraat Odası Başkanı Gündüz Tanık da katıldı.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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