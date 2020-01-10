Siirt'te üretilen alabalıklar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te üretilen alabalıklar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Siirt'te üretilen alabalıklar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesi Taşlı köyü yakınlarında kurulan alabalık tesisinde bir yılda 200 ton balık üretiliyor.

Siirt'te üretilen alabalıklar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesi Taşlı köyü yakınlarında kurulan alabalık tesisinde bir yılda 200 ton balık üretiliyor. Doğal su kaynakları ile beslenen balıklar, buradan tüm Türkiye'ye gönderiliyor.


Taşlı köyündeki alabalık tesisi, Serdar Carlı tarafından yaklaşık 20 yıl önce kısıtlı imkanlarla kurdu. Aradan geçen sürede tesisini modern bir yapıya dönüştüren Carlı, yaklaşık 10 kişi istihdam edip yılda 200 ton alabalık üretmeye başladı. Köyün yüksek tepelerinden akan tatlı suyun üzerinde kurulan tesiste doğal su kaynakları ile beslenen balıklar, buradan tüm Türkiye'ye gönderiliyor.


Tesiste yetişen balıklara farklı kentlerden yoğun talep gördüğünü belirten işletme sahibi Serdar Carlı, balıklar dağlardan akan tatlı ve soğuk su ile beslendiği için çok lezzetli olduğunu söyledi. Carlı, "Taşlı köyü alabalık çiftliği burada yıllardır yapıyoruz, yaklaşık 20 yıl oldu. Balıklarımız kendi üretimimiz. Suni döllenme yapılıyor. Şuan döllenme zamanı. Kasım ayında başlayıp 4-5 ay sürebiliyor. Balıklarımız da yaklaşık bir yıl içerisinde bu ebatta ulaşıyor. Devletin uygun gördüğü balık yemiyle besliyoruz. Yıllık 200 ton kapasitemiz var. Bu 200 ton kapasiteyi dolduruyoruz ve bunun yarısını Siirt dışına gönderiyoruz. Talep artarsa ilerleyen zamanda ekstradan dışarıya da verebiliriz. Vatandaşlar gelip buradan alabiliyor. Bu konuda ekonomiye önemli bir katkı sağlıyoruz" dedi. - SİİRT

Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
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