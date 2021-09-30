Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalanmış, çalışma kapsamında farklı zamanlarda 2 adet ara yakalama yapılmış olup yapılan ikamet aramalarında; 940 gram metamfetamin maddesi, 23,18 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt

Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı

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