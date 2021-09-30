Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi
SİİRT - Siirt kent merkezinde 5 kişiye, cezaevinde tutuklu bulunan 1 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1'i cezaevinde tutuklu 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalanmış, çalışma kapsamında farklı zamanlarda 2 adet ara yakalama yapılmış olup yapılan ikamet aramalarında; 940 gram metamfetamin maddesi, 23,18 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.
Kentte operasyonların devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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