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Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

30.09.2021 23:10

Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi Siirt kent merkezinde 5 kişiye, cezaevinde tutuklu bulunan 1 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

SİİRT - Siirt kent merkezinde 5 kişiye, cezaevinde tutuklu bulunan 1 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1'i cezaevinde tutuklu 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalanmış, çalışma kapsamında farklı zamanlarda 2 adet ara yakalama yapılmış olup yapılan ikamet aramalarında; 940 gram metamfetamin maddesi, 23,18 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Kentte operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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