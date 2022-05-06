Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

06.05.2022 10:59
Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, Dumlupınar Mahallesi 410. Sokak üzerinde durdurulan H.S. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, ağırlığı 3.33 gram gelen metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dumlupınar, Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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