Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Dumlupınar Mahallesi 520. Sokakta bulunan metruk binada 5 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli A.Y., O.Ö., V.Ö., O.Ö. ve S.B. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 9 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

SİİRT - Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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