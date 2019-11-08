Son Dakika Haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.


Ekipler, bir şahsın uyuşturucu madde gizlediği bilgisi üzerine merkez Barış Mahallesinde iki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada satışa hazır 34 fişek halinde siyah bir poşet içerisinde 2 kilo 880 gram kubar, 20 gram toz esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 260 lira para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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