Son Dakika Haberleri: Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Siirt'te 2 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Siirt'te 2 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 2 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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