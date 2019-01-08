Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Siirt'te 2 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.
Siirt
'te 2 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 2 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:11 Kaynak: AA
Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi