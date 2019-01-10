Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te 522 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Siirt'te 522 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ihbar üzerine bir iş yerinde arama yapıldı.



Çalışmada 522 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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