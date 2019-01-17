Son Dakika Haberleri: Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

58 dakika önce

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

Araçta 74 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram eroin ve 360 gram toz esrar ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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