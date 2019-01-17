Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu
58 dakika önce
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Araçta 74 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram eroin ve 360 gram toz esrar ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:50 Kaynak: AA
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