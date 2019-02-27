Son Dakika Haberleri: Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

47 dakika önce

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Baykan- Kozluk kara yolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta 1 kilo 100 gram esrar, 2 bin 60 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.


Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Siirt, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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