Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.





İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Baykan- Kozluk kara yolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.



Araçta 1 kilo 100 gram esrar, 2 bin 60 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.





Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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