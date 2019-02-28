Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu
15 dakika önce
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan Kozluk kara yolunda önceki gün durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar, 2 bin 60 lira ve 3 cep telefonu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:37 Kaynak: AA
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