Son Dakika Haberleri: Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

15 dakika önce

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan Kozluk kara yolunda önceki gün durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar, 2 bin 60 lira ve 3 cep telefonu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:37 Kaynak: AA

Siirt, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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