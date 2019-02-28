Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.





İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan Kozluk kara yolunda önceki gün durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar, 2 bin 60 lira ve 3 cep telefonu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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