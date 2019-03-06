Son Dakika Haberleri: Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Siirt'te 4 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Siirt'te 4 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Kurtalan Batman kara yolu gölet mevkisinde 3 bin 250, merkez Afetevleri Mahallesinde de bin adet olmak üzere toplam 4 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A. ve A.Y. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:30 Kaynak: AA

Batman, Kurtalan, Siirt, Güncel
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