Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Siirt'te 4 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Siirt'te 4 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Kurtalan Batman kara yolu gölet mevkisinde 3 bin 250, merkez Afetevleri Mahallesinde de bin adet olmak üzere toplam 4 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A. ve A.Y. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:30 Kaynak: AA
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı
Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması
Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek
İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!