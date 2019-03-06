Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te 4 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Siirt'te 4 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Kurtalan Batman kara yolu gölet mevkisinde 3 bin 250, merkez Afetevleri Mahallesinde de bin adet olmak üzere toplam 4 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Olayla ilgili A.A. ve A.Y. gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı

Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması

Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek

İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!