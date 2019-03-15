Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Siirt
'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Merkez
Batı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin üzerinde 10 uyuşturucu nitelikte hap ve 7,79 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:00 Kaynak: AA
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