Son Dakika Haberleri: Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Merkez Batı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin üzerinde 10 uyuşturucu nitelikte hap ve 7,79 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:00 Kaynak: AA

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