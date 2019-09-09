Siirt'te uyuşturucu operasyonu
14 dakika önce
Siirt'te 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Siirt'te 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Batman'dan Kurtalan ilçesine doğru gelen şüpheli otomobili Yunuslar köyü girişinde durdurdu.
Aramada, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, zanlılar A.S ve U.Ş gözaltına alındı.
Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbecilere verdiği cevap halen akıllarda Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor