Son Dakika Haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonu
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

14 dakika önce

Siirt'te 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Siirt'te 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Batman'dan Kurtalan ilçesine doğru gelen şüpheli otomobili Yunuslar köyü girişinde durdurdu.

Aramada, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, zanlılar A.S ve U.Ş gözaltına alındı.

Batman, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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