Siirt'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Kurtalan ilçesinde S.Ç'nin haksız kazanç elde etmek amacıyla "uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 150 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin lira nakit para, 6 uyuşturucu paketleme folyosu ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli, kolluktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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