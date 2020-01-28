Siirt'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Siirt'te bir kamyonda yapılan aramada 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Siirt'te bir kamyonda yapılan aramada 500 gram toz esrar ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.


Batman Kurtalan kara yolu Gürgöze köyü girişinde S.A. ve E.K'nin içinde bulunduğu bir kamyonu durduran ekipler, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 2 parça halinde 500 gram toz esrar ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.A. ve E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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