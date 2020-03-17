Siirt'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

15 dakika önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 600 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 600 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın uyuşturucu maddeleri gizlediği Kurtalan ilçesi Garzan Mahallesinde bulunan evde arama işlemi yapılmış, evde siyah poşet içerisinde 600 gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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