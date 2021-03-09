Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik soruşturmalar sürüyor.

Kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 57 mermi, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.