Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar çerçevesinde, 6 Mayıs 2022 günü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, Dumlupınar Mahallesi 409. Sokak üzerinde durdurulan O.Ö. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, ağırlığı 0.31 gram gelen toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 7 Mayıs 2022 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, Sakarya Mahallesi 513. Sokak üzerinde durdurulan B.S. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, 10 TL banknot içine gizlenmiş ağırlığı 1.92 gram gelen metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Yeni Mahalle Mizbah Çalapçıkay Caddesi üzerinde durdurulan R.İ. isimli şahıstan ise, 1 fişek eroin maddesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "7 Mayıs 2022 günü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, Karakol Mahallesi 1004. Sokak üzerinde durdurulan D.S. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, 2 adet reçetesiz sentetik ecza maddesi ile uyuşturucu sürüntülü payp ele geçirilmiş olup yaşı küçük şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 8 Mayıs 2022 günü Barış Mahallesi Süreyya Öner Caddesi üzerinde durdurulan T.Z. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, 0,35 gram gelen metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - SİİRT