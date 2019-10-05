Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

SİİRT - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve kullanımının yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K, S.K, M.S.K, ve O.K. adlı 4 şüpheli ve farklı tarihte de 2 şüpheli olmak üzere 6 kişi tutuklandı." denildi.

2 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.