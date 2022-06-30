Son dakika haber | Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber | Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

30.06.2022 16:57

Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama Siirt merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıstan 7'si tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

SİİRT - Siirt merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıstan 7'si tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, "Ekiplerce projeli dosya çerçevesinde yapılan çalışmada; Siirt merkezli toplam 4 ilde 12 hedef şahsa gerçekleştirilen operasyon sonucunda 11 şahıs yakalanmış olup 1 şahsın yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda farklı zamanlarda 14 şahsa ara yakalama yapılmış, bu yakalamalarda toplamda 39,19 gram metafetamin, 3,39 gram esrar, 0,74 gram eroin, 2 adet payp tüpü ve 1 adet kan tüpü ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen 4 şahıs adli kontrolle serbest kalırken 7 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika

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