Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalar esnasında elde edilen duyumlarda Kurtalan ilçesinde ikamet etmekte olan bazı şahısların haksız kazanç elde etmek maksadıyla Batman'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Kurtalan merkezinde içici konumundaki şahıslara satacakları bilgisi alınmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bilgilere istinaden Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde icra edilen operasyonlarda, 8 şüpheli ile birlikte yaklaşık bir kilogram kubar esrar maddesi, 5 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve şüphelilere ait 7 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi. - SİİRT