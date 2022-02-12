Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Yeni Mahalle 1518. Sokak'ta Y.E'nin üst aramasında satışa hazır eroin, Kurtalan ilçesinde durdurulan K.K'nin üst aramasında 5 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan her iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.