Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

13.03.2022 12:25
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan M.P'nin üst aramasında bir miktar toz esrar, Alan Mahallesi'nde durdurulan Y.E'nin üst aramasında ise eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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