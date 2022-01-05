Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Yeni Mahalle'de bir caminin tuvaletinde satışa hazır 2 fişek eroin, Cumhuriyet Caddesi'nde durdurulan zanlı üzerinde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - SİİRT
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te uyuşturucu tacirleri cami tuvaletine eroin sakladı - Son Dakika