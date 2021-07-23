Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 121 gram sentetik uyuşturucu, 29 uyuşturucu nitelikte hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 135 lira ve 5 dolar ele geçirdi.

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