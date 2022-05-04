Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

04.05.2022 14:46
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde D.S'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu, Bahçelievler Mahallesi'nde Y.Y'nin üzerinde sentetik uyuşturucu, Yeni Mahalle'de C.U'nun üst aramasında ise 2 fişek sentetik uyuşturucu ve toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y. ve C.U. ile hırsızlık suçundan da arandığı tespit edilen D.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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