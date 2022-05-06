Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

06.05.2022 12:32
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, Karakol Mahallesi 1010 Sokak'taki metruk binada arama yapıldı.

Binadaki 4 zanlının üst aramasında, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

Dumlupınar Mahallesi 410 Sokak'ta durdurulan bir şüphelinin üst aramasında da bir miktar metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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