Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

30.06.2022 17:21
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt merkezli 4 ilde farklı tarihlerde 12 zanlının yakalanmasına yönelik operasyonda, 39 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda esrar ve eroin, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 alet ve kan tüpü ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

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