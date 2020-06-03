Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Batman'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Kurtalan ilçesinde satacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 farklı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 1 kilogram kubar esrar, 5 gram eroin ve 3 gram sentetik uyuşturucu ile şüphelilere ait 7 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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