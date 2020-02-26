Siirt'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

6 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kurtalan ilçesinde ikamet eden F.G'nin Batman'dan temin ettiği toz esrarı fişekler halinde ilçede sattığı bilgisi üzerine ekipler, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 4 farklı noktaya gizlenmiş 250 gram toz esrar,

fişek olarak tabir edilen satışa hazır 25 toz esrar paketçiği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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