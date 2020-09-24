Siirt'te uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Siirt'te uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı, System.String[]

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı kenevir ekiminin önlenmesi maksadıyla çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmalar esnasında elde edilen duyumlarda, Baykan ilçesi Dedebakır köyünde ikamet eden M.Y. isimli şahsın Dedebakır köyünde kenevir bitkisi yetiştirdiği, şahsın yetiştirdiği kenevir bitkilerini esrar maddesi haline getirerek içici şahıslara esrar maddesi götüreceği bilgisi alındığı, buna bağlı olarak operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bilgilere istinaden Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23 Eylül 2020 tarihlerinde alınan arama kararıyla yürütülen operasyon sonucu saat 22.00 sıralarında şüpheli M.Y., motosiklet üzerinde Baykan ilçesine hareket halinde iken yakalamıştır. Şüphelinin kullandığı motor üzerindeki heybede ve Dedebakır köyünde bulunan evinde yapılan arama sonucu, yaklaşık 2 kilo 500 gram esrar maddesi ve bir adet kefelerinde esrar kırıntıları bulunan terazi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Baykan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmalar yürütülmekte olup, şüpheliler hakkında Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli işlemler devam etmektedir" denildi. - SİİRT

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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