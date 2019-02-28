Siirt'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 1 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Siirt
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı'nca Siirt'in Baykan
ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan 3 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:22 Kaynak: İHA
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