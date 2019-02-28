Son Dakika Haberleri: Siirt'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 1 Kişi Tutuklandı

Siirt'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 1 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Siirt'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan 3 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:22 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Siirt, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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