Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan bir kişi gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahısla birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Siirt ili Kurtalan ilçesi merkezinde ikamet eden S.Ç. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla içici konumundaki şahıslara sattığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği, şahsın elinde bulunan uyuşturucu maddeyi Kurtalan ilçe merkezindeki içici konumundaki şahıslara sattığı bilgisi alınmış olup, konu ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek alınan adli arama ve el koyma kararına istinaden şüphelinin evinde icra edilen aramada; 150 gram Metamfetamin 17 adet uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL nakit para, 6 adet uyuşturucu paketleme folyosu, bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısı talimatları doğrultusunda gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış ve Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT