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Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 15 kişi tutuklandı

6 saat önce

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 15 kişi tutuklandıSİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 7'si kamu görevlisi 47 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 15 kişi tutuklandı

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 7'si kamu görevlisi 47 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si kamu görevlisi 47 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu maddenin kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçlarını işlediği değerlendirilen 7'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 52 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla Siirt, Batman, Diyarbakır ve Mersin illerinde 14 Kasım 2019 günü eş zamanlı olarak Narko-Kıran 56 Operasyonu icra edilmiştir. şüpheliler Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup 15 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheliye ev hapsi tedbir kararı uygulanmış ve 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi.

17 şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5 kişinin de aramasının devam ettiği öğrenildi.

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 15 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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