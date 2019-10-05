Son Dakika Haberleri: Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandıSİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada"Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, Siirt ilinde uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Eruh Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak' suretiyle 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak' suçlarını işlediği değerlendirilen A.K., S.K., M.S.K. ve O.K. isimli 4 şüpheli 04 Ekim 2019 günü hazırlık soruşturmasının tamamlanmasına müteakip Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Şüphelilerin Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eruh Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucu S.K. ve O.K. isimli 2 şüpheli tutuklanarak Siirt E tipi cezaevine sevk edilmiş, A.K. ve M.S.K. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır" denildi.

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öz kızına, vücudunu kesip çamaşır suyu enjekte ederek işkence eden anneden, 'pes' dedirten savunma!
İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı Düzce'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti Trabzon'da pencereden düşen genç kızın son notu "Pencereden uçacağım sonsuzluğa" oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 13:00:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]